تضخم منطقة اليورو يقفز إلى 9.1% في أغسطس

المصدر: بروكسل - د ب أ

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) اليوم الجمعة أن التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة ارتفع في أغسطس الماضي إلى مستوى قياسي غير مسبوق، بالاتفاق مع تقديرات أولية.

وارتفع التضخم في أغسطس إلى 9.1% مقابل 8.9% في الشهر السابق عليه، وجاءت هذه النسبة متفقة على تقديرات أولية نشرت في 31 أغسطس الماضي.

كما زاد معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ إلى 4.3% في أغسطس، بالاتفاق مع التقديرات، مقابل 4% في يوليو الماضي.

وبالمقارنة بشهر يوليو، ارتفع المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين بنسبة 0.6% في أغسطس، فيما كانت التقديرات السابقة تشير إلى ارتفاعه بنسبة 0.5%.

وجاءت زيادة التضخم في أغسطس على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة نسبتها 38% في أسعار الطاقة، و10.6% في أسعار الغذاء والتبغ.

وفي الوقت ذاته، ارتفعت أسعار السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة بنسبة 5.1%، وزادت أسعار الخدمات بنسبة 3.8%.

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