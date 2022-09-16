أسعار الذهب تواصل الهبوط لأدنى مستوياتها خلال عامين

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصلت أسعار الذهب العالمية هبوطها خلال تداولات اليوم، مستمرة في التراجع عند أدني مستوياتها خلال عامين.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.04% أو ما يعادل 0.64 دولاراً لتصل إلى 1663.9 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "09:33 صباحاً بتوقيت الإمارات".

ونزلت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.3 % تعادل 5.15 دولار لتصل إلى 1672.25 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.61% إلى 19.15 دولار للأوقية، وهبط البلاتين بنسبة 0.23% إلى 899.8 دولار، في حين ارتفع البلاديوم بنحو 0.01% إلى 2142.02 دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز