"بنك ويستباك" يغلق 24 فرعاً في أستراليا هذا الشهر

المصدر: البيان

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قرر "بنك ويستباك" اغلاق 24 فرعاً له في أستراليا بعد إغلاقه 24 أخرى الشهر الماضي، وذلك لخفض التكاليف، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".

وسيترك هذا القرار كثيرا من الموظفين دون عمل، إضافة إلى الموظفين الكثيرين الذين خسروا أعمالهم الشهر الماضي.

وسيُغلق أيضاً بنك الكومنولث ثلاثة فروع في نيو ساوث ويلز وأستراليا الغربية والسبب قلة العملاء المراجعين في هذه الفروع وكثرة المراجعين الرقميين.

وقال ويستباك “لدينا أكثر من 5 ملايين عميل رقمي نشط، ولهذا سنقلل المعاملات المصرفية”.

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