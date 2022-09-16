4 % تراجع النفط بضغط مخاوف الطلب

المصدر: (لندن - رويترز)

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تراجعت العقود الآجلة للنفط بنحو 4 % لتصل لأدنى مستوى في أسبوع أمس، تحت ضغط من التوصل لاتفاق مؤقت سيتم بموجبه تجنب تنفيذ إضراب في قطاع السكك الحديدية الأمريكي، وتوقعات بضعف الطلب العالمي واستمرار قوة الدولار قبل رفع مرتقب كبير لأسعار الفائدة.

وخلال التعاملات هبطت العقود الآجلة لخام برنت 3.75 دولارات أو 4.0 % إلى 90.35 دولاراً للبرميل، بينما نزلت عقود خام غرب تكساس الأمريكي 3.58 دولارات أو 4.1 % إلى 84.90 دولاراً.

وكان احتمال تنفيذ إضراب في قطاع السكك الحديدية الأمريكي قد قدم بعض الدعم لسوق النفط الأربعاء، لكن التوصل للاتفاق أسهم في الضغط على العقود الآجلة للديزل والبنزين في الولايات المتحدة التي تراجعت بأكثر من 5 % خلال الجلسة. وأعلنت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع أن نمو الطلب على النفط سيتوقف في الربع الرابع.

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