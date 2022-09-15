خسارة قوية.. أسعار الذهب تتراجع عالمياً بأكثر من 8 دولارات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتفقد أكثر من 8 دولارات في المعاملات الفورية.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.48% أو ما يعادل 8.15 دولاراً لتصل إلى 1689.41 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "09:40 صباحاً بتوقيت الإمارات".

ونزلت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.64% تعادل 10.9 دولارا لتصل إلى 1698.2 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.65% إلى 19.44 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم بنحو 0.65% إلى 2154.52 دولار، وهبط البلاتين بنسبة 0.65% إلى 897.75 دولار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز