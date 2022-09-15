قنبلة موقوتة للرهن العقاري بـ 158 مليار دولار قد تنفجر في أي وقت بأستراليا

المصدر: البيان

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تواجه أستراليا قنبلة موقوتة للرهن العقاري بقيمة 158 مليار دولار بحلول نهاية العام بحسب بحث أجراه موقع Finder.

وبحسب البحث، فإن أسعار الآلاف من حاملي الرهن العقاري الثابتة ستنتهي بحلول نهاية العام، كما أن التحول إلى معدل متغير يعني إضافة 641 دولاراً على أقساط السداد الشهرية في المتوسط ​​لأصحاب المنازل، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".

وأشار “جراهام كوك”، رئيس أبحاث المستهلك، إلى أن المنحدر ذا الفائدة الثابتة هو خيار مخيف للغاية لكثير من المقترضين، حيث سيتضرر مئات الآلاف من الأستراليين، وسيواجه الكثير منهم ضغوط الرهن العقاري إذا لم يكونوا مستعدين له بشكل كاف.

وقال إن الأشخاص القلقين بشأن ارتفاع المدفوعات يجب عليهم الاتصال بالمقرض الآن لمحاولة الحصول على صفقة أفضل.

جدير بالذكر أن متتبع ثقة المستهلك من Finder وجد أن واحداً من كل أربعة أستراليين يعاني من أجل سداد أقساط الرهن العقاري كل شهر، مع وصول سعر الفائدة في أستراليا إلى أعلى مستوى له في سبع سنوات بعد رفعه للمرة الخامسة على التوالي.

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