وول ستريت تفتح على ارتفاع بعد التعافي من مخاوف رفع أسعار الفائدة

المصدر: نيويورك - رويترز

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فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الأربعاء بعد عمليات بيع سريعة في الجلسة السابقة مدفوعة ببيانات تضخم مرتفعة أثارت مخاوف بشأن إلى أي مدى سيرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة، وإلى متى ستدوم هذه السياسة النقدية المتشددة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 36.05 نقطة، أي 0.12 بالمئة عند الفتح إلى 31141.02 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 8.04 نقاط، أي 0.20 بالمئة، إلى 3940.73 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 46.83 نقطة، أي 0.40 بالمئة، إلى 11680.41 نقطة.

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