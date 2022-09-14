اقتراح تشريعي لفرض ضرائب غير متوقعة على شركات الطاقة الأوروبية

المصدر: وكالات

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أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين عن اقتراح تشريعي لفرض ضرائب غير متوقعة على شركات الطاقة.

وستضطر شركات النفط والغاز والفحم وتكرير البترول في الاتحاد الأوروبي إلى دفع مساهمات تضامن بنهاية العام بعدما ما حققت أرباحا متزايدة بدرجة كبيرة، وفقا لمقترحات تمهيدية قدمتها مفوضية الاتحاد الأوروبي.

وتهدف المقترحات، التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية إلى جعل المساهمات تدفع بأثر رجعي على أرباح عام 2022، وإلى استخدام الأموال في مساعدة المستهلكين والشركات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة.

ولم تحدد المقترحات حجم الضريبة التي ستفرض على الشركات. بالإضافة إلى ذلك، تقترح المفوضية أهدافا إلزامية لتوفير الطاقة، إلا أنها لم تحدد بعد المدى الدقيق للتوفير.

وقد كلف وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي المفوضية بتنفيذ خطة الطاقة التي وضعوها من خلال سلسلة من الإجراءات التي تستهدف التعامل مع أسعار الطاقة المرتفعة.

ولم يتضح بعد موعد نشر هذه المقترحات، إلا أنه من المتوقع أن يكون ذلك في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

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