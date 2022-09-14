«أوبك» متفائلة بنمو الطلب على النفط

المصدر: (لندن - رويترز)

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أبقت منظمة الدول المصدر للنفط (أوبك) أمس على توقعاتها المتفائلة بشأن نمو قوي للطلب العالمي على النفط في 2022 و2023 مستندة على مؤشرات تحقيق الاقتصادات الكبرى أداء أفضل من المتوقع، على الرغم من عوامل غير مواتية مثل ارتفاع التضخم.

وقالت «أوبك» في تقرير شهري إن الطلب على النفط سيزيد 3.1 ملايين برميل يومياً في 2022، و2.7 مليون برميل يومياً في 2023 من دون تغيير عن توقعاتها في الشهر الماضي.

وانتعش استهلاك النفط من المستويات المنخفضة التي بلغها في أثناء الجائحة، على الرغم من أن ارتفاع الأسعار وتفشي فيروس كورونا في الصين قللا من توقعات النمو لعام 2022. وتتوقع أوبك أن يتجاوز استهلاك النفط في عام 2023 معدل الاستهلاك في 2019، بعد أن قالت هذا العام إنها توقعت حدوث ذلك في 2022.

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