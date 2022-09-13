جزيرة ياس تستضيف نسخة جديدة من عرض ديزني على الجليد

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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أعلنت جزيرة ياس، وجهة الترفيه الرائدة في أبوظبي، عن استضافة النسخة الجديدة من العرض العالمي ديزني على الجليد تقدّم ميكي والأصدقاء في الاتحاد أرينا بين 12 و16 أكتوبر المقبل، مع العديد من الشخصيات والعروض الجديدة والفقرات الموسيقية والأغاني المتنوعة وغيرها من الفعاليات الرائعة.

وتضمن النسخة الجديدة من العرض استمتاع وتفاعل الجمهور مع الأغاني والفقرات الجديدة، إلى جانب عودة شخصياتهم المفضلة إلى المسرح. وتتضمن إضافات ديزني الجديدة على العرض فقرات مؤثرة وملهمة مليئة بالمتعة والمرح من أداء شخصيات فيلم توي ستوري وفايندينج نيمو وإينسايد أوت وبرينسس باور وغيرها الكثير، حيث تقام الفقرات الجديدة إلى جانب عروض الشخصيات الكلاسيكية، بمن فيهم ميكي وميني وبندق وبطوط، لتقديم فعالية استثنائية للجمهور.

وينطلق العرض المميز خلال بضعة أسابيع ليقدم الشخصيات والقصص، القديمة والحديثة، الأشهر في عالم ديزني. وتواصل فيلد إنترتينمنت الالتزام بتطبيق إجراءات تعزيز عافية الزوار الهادفة إلى ضمان سلامة العائلات خلال الفعاليات الحية، مع المحافظة على التجارب الرائعة التي تتميز بها عروض ديزني على الجليد.

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