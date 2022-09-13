الصين ترتقي لأكبر سوق للروبوتات الصناعية في العالم

المصدر: البيان

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حققت الروبوتات الصناعية في الصين نموا سريعا منذ العام 2012، وفق بيان لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية مؤخرا.

ففي العام 2021، تجاوز الدخل التشغيلي لصناعة الروبوتات في الصين 130 مليار يوان، ووصل إنتاج الروبوتات الصناعية إلى 366000 وحدة، بزيادة قدرها 10 أضعاف بالمقارنة بالعام 2015، مما جعل الصين تتحول إلى أكبر سوق للروبوتات الصناعية في العالم، بحسب صحيفة "الشعب" المحلية.

وأحرزت الروبوتات الصناعية في الصين تقدما كبيرا في مجال بحث وتطوير المكونات الأساسية مثل مخفضات الدقة، وأجهزة التحكم الذكية، وأنظمة التشغيل في الوقت الفعلي. كما حققت اختراقات مهمة في المنتجات عالية التعقيد مثل روبوتات الفضاء، وروبوتات أعماق البحار، والروبوتات الجراحية.

وتستعمل الروبوتات الصناعية في 60 فئة رئيسية من الصناعات و168 فئة متوسطة من الصناعات في الاقتصاد الوطني.

ووفقًا لإحصاءات المؤسسات ذات الصلة، ستصل كثافة الروبوتات في الصناعة التحويلية في الصين إلى أكثر من 300 وحدة لكل 10000 شخص في العام 2021، بزيادة تبلغ حوالي 13 ضعفا، مقارنة بالعام 2012.

وتلعب روبوتات الخدمة والروبوتات الخاصة دورًا كبيرًا في التعليم والرعاية الطبية والخدمات اللوجستية وغيرها من المجالات، وتفرز باستمرار صناعات جديدة ونماذج جديدة وأعمال تجارية جديدة.

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