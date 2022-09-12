تراجع أسهم «تويتر» بعد إعلان عدم قانونية محاولة «ماسك» إلغاء الصفقة

المصدر: نيويورك - د ب أ

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ذكرت شركة «تويتر» أن التحرك الأخير لإيلون ماسك لإلغاء اتفاقه الخاص بشراء شبكة التواصل الاجتماعي غير قانوني بعد أن أعلن الملياردير أن معاملة الشركة لمسرب المعلومات منحه سبباً آخر للانسحاب من الصفقة البالغ قيمتها 44 مليار دولار.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه طبقاً لبيان تنظيمي قال محامو الشركة في رسالة اليوم الاثنين إن التحرك الأخير من جانب ماسك لإلغاء الصفقة هو «غير قانوني وخاطئ» وأن «تويتر لم تنتهك أياً من إقرارتها أوالتزامتها».

وتراجعت أسهم تويتر بنسبة واحد في المئة أثناء التداول في نيويورك. وتعد هذه ثالث محاولة لماسك لسحب عرضه بسبب ما وصفها بانتهاكات لاتفاق الاستحواذ.

كان ماسك أثار في السابق مخاوف بشأن عدد الحسابات «الوهمية» على المنصة والآن يقول إنه كان يجب على تويتر أن تخطره قبل إنفاقها 7.75 ملايين دولار على اتفاق الانفصال مع بيتر زاتكو رئيس الأمن السابق بالشركة.

ومن المقرر أن يدلي زاتكو بشهادته هذا الأسبوع بشأن تقريره المتضمن تسريب معلومات والذي أثار فيه المخاوف حول الأمن المتراخي وقضايا الخصوصية وعدد الحسابات الوهمية على المنصة.

كما تم استدعاؤه للإدلاء بشهادته في دعوى «تويتر» كذلك.

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