الاسترليني لأقل سعر منذ أوائل 2021 مقابل اليورو

المصدر: لندن - رويترز

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هبط سعر الجنيه الاسترليني لأدنى مستوى منذ أوائل 2021 مقابل اليورو اليوم الاثنين، بينما أبرزت أنباء بأن الاقتصاد البريطاني ارتفع بأقل من المتوقع في يوليو الماضي ما يفتح آفاقاً ضعيفة للنمو.

ومن ناحية أخرى، أعطى تراجع الدولار الأمريكي فرصة لالتقاط الأنفاس للعملة البريطانية المنهكة لتقفز أكثر من 1 % إلى 1.1705 دولار، وهو أعلى مستوى في حوالي أسبوعين وصعوداً من أدنى مستوى في 37 عاماً الذي سجلته الأسبوع الماضي والبالغ 1.1407 دولار.

وتمكن الاسترليني أيضاً من استعادة بعض خسائره مقابل العملة الأوروبية بعد أن هوى إلى أدنى مستوياته منذ أوائل 2021 عند حوالي 87.215 بنساً لليورو في وقت سابق مع استفادة اليورو من تعليقات متشددة من البنك المركزي الأوروبي في مطلع الأسبوع.

وعند الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، كان الاسترليني مرتفعاً 0.10 أمام العملة الأوروبية عند 86.55 بنساً لليورو.

ويعني صعود الاسترليني مقابل الدولار اليوم أن العملة البريطانية تتجه لتسجيل أول جلستين متتاليتين من المكاسب منذ أواخر يوليو الماضي.

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