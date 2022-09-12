5.5 مليارات يورو دعم يوناني للمستهلكين لمواجهة شتاء قاسٍ

المصدر: (أثينا - د ب أ)

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دعا رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، مواطنيه إلى الاستعداد لشتاء قاسٍ، وتعهد بتوفير 5.5 مليارات يورو إضافية، لدعم تكلفة المعيشة في البلاد.

جاء ذلك، في الوقت الذي رفعت فيه حكومة ميتسوتاكيس، توقعاتها لمعدل النمو هذا العام، إلى أكثر من 5 %، بعدما كانت التقديرات السابقة، تشير إلى تحقيق نمو بنسبة 3.1 %، وذلك بفضل الأداء القوي لقطاع السياحة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، عن ميتسوتاكيس، قوله، في وقت متأخر مساء أول أمس، خلال معرض ثيسالونيكي الدولي شمالي اليونان، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يسعى إلى تحويل انعدام أمن الطاقة إلى عدم استقرار سياسي.

وأضاف أن السياسات الوطنية لتقليل تكلفة الطاقة، مثل وعده بتقديم مزيد من الدعم، لمساعدة الأسر والشركات والمزارعين، لن تكون كافية، وأن التعامل مع الأزمة، يتطلب تحركاً على مستوى أوروبا.

وتعهد ميتسوتاكيس أيضاً بتقديم 1.8 مليار يورو، لمساعدة الشباب اليونانيين على إيجاد مسكن أرخص للإيجار، أو شراء مسكن بسعر معقول، في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة.

وأشار ميتسوتاكيس إلى أن ميزانية اليونان لعام 2022، كانت تتوقع تحقيق السياحة إيرادات قدرها 15 مليار يورو، لكن هذا الرقم تخطى 18 مليار يورو حالياً، وقد يصل إلى 19 مليار يورو.

وأضاف أن الإجراءات «لن تبعدنا بأي حال من الأحوال عن مسار تحقيق المواءمة المالية».

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