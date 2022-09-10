توقعات بارتفاع قوي للفائدة الأمريكية لكبح التضخم

المصدر: نيويورك - الوكالات

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قال كريستوفر والر، محافظ المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إنه يتوقع أن يقوم المجلس بزيادة معدلات الفائدة بشكل كبير، في اجتماعه القادم، المقرر خلال الشهر الحالي، لكبح التضخم.

وقال والر في تصريحات نشرها موقع «سي إن بي سي»، إنه يؤيد رفع معدلات الفائدة في الفترة الحالية بنسبة عالية، موضحاً من جهة أخرى، أنه لا يستطيع توقع المسار المناسب للسياسة النقدية في الولايات المتحدة خلال المستقبل.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قد أكد في وقت سابق، أن الفيدرالي الأمريكي ملتزم بالسياسة النقدية المتشددة، والتي سينتج عنها المزيد من الزيادات في معدلات الفائدة في الفترة القادمة، بهدف السيطرة على نسب التضخم المرتفعة، التي تشهدها الولايات المتحدة.

وكان الفيدرالي الأمريكي قد رفع معدلات الفائدة بواقع 75 نقطة أساس في يوليو الماضي، بهدف كبح معدلات التضخم.

وبحسب التقرير، فإن توقعات الخبراء تشير إلى أن الفيدرالي سيتجه على الأرجح لرفع معدلات الفائدة، بواقع 75 نقطة أساس، خلال اجتماعه القادم.

وقال كريستوفر والر، إن جميع البيانات التي أصدرتها الحكومة الأمريكية، توضح أن قرارات تشديد السياسة النقدية ستستمر، بسبب سوق العمل القوي، ووتيرة إنتاج الوظائف في الاقتصاد، ما يمهد الطريق أمام الفيدرالي للاستمرار في «محاربة» التضخم، حسب تعبيره.

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