مكاسب شبه جماعية لمؤشرات الأسهم العالمية الأسبوع الماضي
ارتفعت مؤشرات الأسهم العالمية بنحو شبه جماعي خلال تداولات الأسبوع الماضي، فيما خالف مؤشر هانج سينج الصيني الاتجاه العام بعد أن سجل انخفاضاً وحيداً بنسبة 0.5%.
وارتفعت مؤشرات بورصة وول ستريت الأمريكية بعد تراجع دام 3 أسابيع متتالية، مع صعود مؤشر «ناسداك»، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، بنسبة 4.1% تعادل 481.45 نقطة بالغاً مستوى 12112.31 نقطة.
وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي بنسبة 3.6% رابحاً نحو 143.1 نقطة ليغلق عند 4067.36 نقطة، وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 833.27 نقطة أو 2.7% ليقفل عند 32151.71 نقطة.
وعلى صعيد الأسواق الأوروبية، زاد مؤشر «يورو ستوكس 50» بنحو 0.7% ليبلغ مستوى 3570.04 نقطة مضيفاً 25.7 نقطة، وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.1% توازي 4.4 نقاط ليصل إلى 420.37 نقطة.
وزاد مؤشر «كاك» الفرنسي بنحو 0.73% تعادل 44.8 نقطة ليقفل عند 6212.33 نقطة، وصعد مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 1% توازي 69.9 نقطة ليغلق عند 7351.07، فيما ارتفع مؤشر «داكس» الألماني أكثر من 37.9 نقطة أو 0.3% ليغلق عند 13088.21 نقطة.
وصعدت الأسهم الآسيوية، حيث ارتفعت الأسواق اليابانية مع نمو مؤشر نيكاي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية خلال الأسبوع بنحو 2% أو ما يعادل 563.9 نقطة ليغلق عند 28214.75 نقطة، بينما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.8% توازي 35.36 نقطة بالغاً مستوى 1965.53 نقطة.
وارتفع مؤشر بورصة بومباي سينكس نحو 989.8 نقطة أو 1.7% إلى 59793.14 نقطة، فيما صعد مؤشر «إي إس آي» المركب في بورصة شنغهاي بنسبة 2.4% توازي 75.57 نقطة ليقفل عند 3262.05 نقطة، فيما تراجع مؤشر هانج سينج الصيني 0.5% تعادل 89.8 نقطة ليقفل عند 19362.25 نقطة.