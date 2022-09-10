الصين تطلق أكبر مشروع لمواد الأفلام الكهروضوئية في العالم

المصدر: البيان

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بدأت الصين بناء أكبر مشروع لمواد الأفلام الكهروضوئية في العالم رسميًا بقاعدة ليايونقانغ للصناعات البتروكيماوية بجيانغسو، يوم 7 سبتمبر الجاري، باستثمارات إجمالية تبلغ حوالي 21.6 مليار يوان، ويمكن زيادة حصة الصين في السوق العالمية للمواد الكهروضوئية المتطورة بشكل كبير بعد الإكمال الكامل للمشروع، وفق صحيفة "الشعب" المحلية.

تعد مادة الأفلام الكهروضوئية المادة الخام الأساسية لإنتاج فيلم تغليف الخلايا الكهروضوئية، كما أنها تستخدم في المعلومات الإلكترونية وتصنيع السيارات والطيران والفضاء وغيرها من المجالات على نطاق واسع.

يتجاوز معدل استيراد مواد الأفلام الكهروضوئية في الصين حاليا 60٪، وستصل الطاقة الإنتاجية السنوية لمواد الأفلام الكهروضوئية إلى مليون طن بعد إكمال المشروع، مما يزيد من حصة الصين في السوق العالمية بحوالي 20 نقطة مئوية، ويلبي بشكل فعال احتياجات التنمية للصناعة الكهروضوئية في الصين.

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