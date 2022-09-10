أسعار النفط من الارتفاع إلى انخفاض أسبوعي

المصدر: (نيويورك – رويترز)

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ارتفعت أسعار النفط، أمس، بنحو 3 % مدعومة باهتمام المستثمرين بتهديد روسيا بوقف صادرات النفط والغاز لبعض المشترين، لكنها تتجه لتسجيل التراجع الأسبوعي الثاني.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.70 دولار، أي 3%، إلى 91.85 دولاراً للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.63 دولار، أي 3.2 %، إلى 86.17 دولاراً.

ورغم قفزة أمس فإن الخامين القياسيين يتجهان إلى تسجيل انخفاض أسبوعي، إذ تراجع برنت بنحو 1.4 % على مدار الأسبوع بعدما وصل في مرحلة ما لأدنى مستوى له منذ يناير.

ويتجه خام غرب تكساس الوسيط أيضاً إلى انخفاض أسبوعي بنسبة 0.9 %.

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