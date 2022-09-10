مسؤول في «المركزي الأوروبي»: رفع أسعار الفائدة سيستمر

المصدر: (فرانكفورت - د ب أ)

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صرح مسؤول في البنك المركزي الأوروبي، أمس، أن البنك سوف يستمر في رفع أسعار الفائدة حتى الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة. وقال كلاس نوت، عضو مجلس إدارة البنك إن «التضخم تجاوز نقطة الانعطاف، ويؤثر على القدرات الاستهلاكية والاستثمارية ويعطل التخطيط المالي».

وأضاف في تصريحات له خلال مؤتمر «يورو في» الاقتصادي، أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء: «رداً على ذلك، اتفق البنك المركزي الأوروبي على رفع الفائدة من أجل تهدئة دوائر الأعمال والسيطرة على التوقعات الخاصة بالتضخم».

وأكد: «سنستمر في القيام بذلك حتى تستقر آفاق التضخم عند النسبة المستهدفة التي تبلغ 2 بالمئة على المدى المتوسط».

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