المركزي الأوروبي يقرر رفعاً تاريخياً لأسعار الفائدة

المصدر: فرانكفورت - الوكالات

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قرر البنك المركزي الأوروبي، أمس، إجراء أكبر ارتفاع في أسعار الفائدة في تاريخه لمكافحة التضخم القياسي، حيث رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لتصل إلى 1.25 نقطة، وفقاً لما أعلنه «المركزي الأوروبي» في فرانكفورت، مضيفاً أنه من الممكن إجراء رفع آخر لأسعار الفائدة في الشهور المقبلة.

وقال البنك المركزي الأوروبي إن التضخم في منطقة اليورو سيظل «مرتفعاً جداً... لفترة طويلة»، بعد أن رفع بشكل ملحوظ توقعاته لزيادة الأسعار لعامي 2022 و2023 وسط ارتفاع أسعار الطاقة.

وتوقع أن يبلغ التضخم 8,1% في 2022، مقارنة مع 6,8% في يونيو وبالنسبة لعامي 2023 و2024، توقع أن يبلغ ذلك 5,5% و2,3% على التوالي وهو لا يزال أعلى من هدفه البالغ 2%. كما رفع "المركزي الأوروبي" توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو 2022، لكنه خفضها بشكل كبير عام 2023.

وأضاف أن النشاط الاقتصادي يتوقع «ركوداً» في أواخر عام 2022 وأوائل عام 2023، مع توقع نمو بنسبة 3,1% هذا العام ولكن 0,9% فقط في عام 2023، مقارنة مع 2,8% و2.1% على التوالي في توقعاته الصادرة في يونيو.

أما بالنسبة لعام 2024، فيتوقع البنك المركزي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي 1,9% مقابل 2,1% سابقاً.

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