انخفاض جديد في أسعار النفط

المصدر: (سنغافورة - د ب أ)

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واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط تراجعها خلال تعاملات أمس إلى أقل مستوياتها منذ يناير الماضي في ظل ارتفاع قيمة الدولار إلى مستوى قياسي وتزايد المخاوف من تراجع الطلب العالمي على الطاقة على خلفية تباطؤ الاقتصاد العالمي وبخاصة في الصين نتيجة إجراءات الإغلاق التي طبقتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي 1.9 % إلى 85.26 دولاراً للبرميل تسليم أكتوبر، بعد تراجعه في وقت سابق إلى 14ر85 دولاراً للبرميل وهو أقل مستوى له في التعاملات اليومية منذ يناير الماضي، كما تراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 1.6 % إلى 91.39 دولاراً للبرميل تسليم نوفمبر .

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