الجنيه الإسترليني عند أدنى مستوياته منذ 1985 في مقابل الدولار

المصدر: أ ف ب

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تراجع الجنيه الإسترليني، اليوم، إلى أدنى مستوياته منذ 1985 في مقابل الدولار، على خلفية مخاوف من تسجيل الاقتصاد البريطاني ركوداً من جراء التضخم الجامح.

وفي مؤشر إلى حجم المهمة الملقاة على كاهل ليز تراس رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة لإنعاش الاقتصاد، تراجع الجنيه الإسترليني قرابة الساعة 14,10 بتوقيت غرينتش بنسبة 0,83% ليصل إلى 1,1424 في مقابل الدولار، بعدما وصل إلى 1,1406 دولارات، وهو أدنى مستوى له منذ 37 عاماً.

ويهدد الارتفاع الكبير في أسعار الغاز من جراء الحرب في أوكرانيا في إغراق المملكة المتحدة في ركود بسبب اعتمادها الكبير على مصدر الطاقة هذا.

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