أسعار الطاقة تدفع أكبر شركة ألومنيوم في أوروبا لخفض إنتاجها 22%

المصدر: باريس - د ب أ

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تعتزم أكبر شركة لصناعة الألومنيوم في أوروبا خفض إنتاجها بنسبة 22% بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في أحدث إشارة إلى تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد الأوروبي.

وقال جولوم دي جوي الرئيس التنفيذي لشركة ألومنيوم دانكريك إنداستريز الفرنسية إن الشركة ستبدأ إغلاق بعض خطوط إنتاجها اعتباراً من الاثنين المقبل وستكتمل خطة الإغلاق بحلول أول أكتوبر المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الشركة التي بلغ إنتاجها في العام الماضي 290 ألف طن ألومنيوم في وضع أفضل من بعض الشركات المنافسة لأنها تشتري أغلب احتياجاتها من الكهرباء بأسعار ثابتة وفقاً لنظام شراء الكهرباء من المحطات النووية الفرنسية المعروف باسم «أيه.آر.إي.إن.إتش»، لكنها تشتري باقي الاحتياجات بأسعار السوق.

وتراجع إنتاج الألومنيوم في أوروبا بالفعل إلى أقل مستوياته منذ السبعينيات، حيث يعاني القطاع كثيف استهلاك الطاقة من الارتفاعات الصاروخية لأسعار الطاقة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا أواخر فبراير الماضي والذي أدى إلى ارتفاع سعر الغاز الطبيعي إلى مستويات غير مسبوقة على الإطلاق.

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