مؤشر النشاط الاقتصادي المستقبلي في اليابان بأدنى مستوى منذ 17 شهراً

المصدر: طوكيو - د ب أ

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أظهرت بيانات صادرة عن مكتب رئاسة الوزراء، تراجع مؤشر اقتصادي بارز، للشهر الثالث على التوالي، في يوليو الماضي، ليصل لأدنى مستوى منذ نحو عام ونصف.

وانخفض المؤشر، الذي يقيس النشاط الاقتصادي في المستقبل، إلى 99.6 في يوليو الماضي، مقارنة بـ 100.3 في يونيو الماضي. وتعد هذه أدنى قراءة يسجلها المؤشر منذ فبراير 2020، وبلغت 99.0.

وتحسن المؤشر الذي يقيس الوضع الاقتصادي الحالي، ليصل إلى 6. 100 في يوليو، مقارنة بـ 99.2 خلال يونيو الماضي، وتعد هذه أعلى قراءة للمؤشر منذ سبتمبر 2019، وبلغت 100.7.

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