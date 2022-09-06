الذهب يتراجع مع صعود الدولار وعوائد السندات

المصدر: لندن - رويترز

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تراجعت أسعار الذهب، اليوم، من أعلى مستوى في أسبوع، والذي سجلته في وقت سابق من الجلسة، مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة، وسط توقعات بتشديد البنوك المركزية الرئيسية لسياستها النقدية مجدداً.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1706.70 دولارات للأوقية (الأونصة)، خلال التعاملات، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 30 أغسطس عند 1726.49 دولاراً في جلسة التداول الآسيوية.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1719.30 دولاراً.

وسينصب تركيز الأسواق هذا الأسبوع على اجتماع البنك المركزي الأوروبي، الخميس، إذ من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

كما يتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أيضاً في اجتماع تحديد السياسة النقدية في 20 و21 سبتمبر.

وقفز الدولار إلى أعلى مستوى منذ عقدين، بعد أن أظهرت بيانات انتعاش قطاع الخدمات الأمريكي مرة أخرى في أغسطس، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها، منذ يونيو وسط توقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 18.12 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.9% إلى 853.46 دولاراً، بينما انخفض البلاديوم 0.7% إلى 2018.37 دولاراً.

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