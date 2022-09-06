«ايكيا» تسحب صانعة قهوة الإسبريسو METALLISK وتطلب من العملاء إرجاعها واسترداد ثمنها

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سحبت «ايكيا» صانعة قهوة الإسبريسو METALLISK للمواقد بسعة 0.4 لتر والمزودة بصمام أمان من الفولاذ المقاوم للصدأ، وذلك بسبب إمكانية انفجار المنتج أثناء الاستخدام.

وفي بيان لها، طلبت ايكيا من جميع العملاء الذين يمتلكون صانعة قهوة الإسبريسو التوقف عن استخدامها والاتصال بـ IKEA لاسترداد ثمنها بالكامل.

وقالت الشركة، "تمثل السلامة أولوية قصوى بالنسبة إلى ايكيا، وبالتالي فإننا نستدعي صانعة قهوة الإسبرسو METALLISK بصمام أمان من الفولاذ المقاوم للصدأ، وأختام تاريخ الصنع بين 2040 و 2204 (yyww)، بسبب زيادة نسبة خطر انفجار المنتج أثناء الاستخدام. ازداد هذا الخطر بعد تغيير مواد الصنع وبناء صمام الأمان، وبالتالي فإن المنتجات التي تحتوي على صمام أمان من الفولاذ المقاوم للصدأ (فضي / رمادي اللون) هي التي يتم شملها في عملية الاسترجاع فقط. لا تتأثر أي وحدات أخرى بهذا الاسترجاع.

وأكدت أنه يمكن إرجاع صانعة قهوة الإسبريسو METALLISK إلى أي متجر تابع لها لاسترداد ثمنها بالكامل دون طلب إثبات الشراء (الإيصال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز