"فولكس فاغن" تطرح "بورشه" في البورصة نهاية سبتمبر الجاري

المصدر: د ب أ)

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أعلنت مجموعة فولكس فاغن الألمانية للسيارات مساء أمس الاثنين طرح شركتها بورشه للسيارات الرياضية في البورصة.

وفي أعقاب مشاورات مجلس الإدارة ومجلس الإشراف، أوضحت المجموعة أنه من الممكن تداول جزء من أوراق بورشه في السوق المالية اعتبارا من نهاية سبتمبر الجاري أو أوائل أكتوبر المقبل.

وذكرت فولكس فاغن أنها تطمح إلى الإدراج في فرانكفورت وإمكانية تنفيذ الإصدار الجديد بالكامل بحلول نهاية العام، وأضافت أن هذه الخطوات تم التخطيط لها "مع مراعاة التطورات اللاحقة في سوق رأس المال".

كانت فولكس فاغن وشركة بورشه القابضة "بورشه إس إي" تدرسان الاكتتاب العام للشركة منذ فبراير الماضي، وتسعى أكبر شركة سيارات أوروبية من خلال هذه الخطوة إلى فتح مصادر تمويل إضافية، كما تأمل منها في زيادة قيمة الشركة واستخدام الإيرادات في دفع المزيد من الاستثمارات التي تقدر بالمليارات.

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