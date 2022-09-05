انكماش قطاع الخدمات في اليابان .. وهبوط الوون الكوري الجنوبي لأقل مستوى

المصدر: وكالات

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انخفض الوون الكوري الجنوبي إلى أقل مستوياته منذ 13 عاما أمام الدولار، فيما أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان خلال أغسطس الماضي.

وذكر مصرف جيبون بنك الياباني في تقريره اليوم الإثنين أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات تراجع خلال الشهر الماضي إلى 5ر49 نقطة، مقابل 3ر50 نقطة خلال يوليو الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

وسجل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة من الخارج على قطاع الخدمات الياباني تغييرا طفيفا عن مستويات يوليو الماضي، حيث أدى ضعف بيئة الطلب بشكل عام والمخاوف من أحدث من موجة من جائحة فيروس كورونا المستجد إلى تراجع ثقة الشركات إلى أقل مستوياتها منذ 3 شهور.

كما أصبحت الشركات أشد حذرا في توظيف عمالة جديدة حيث لم يسجل مؤشر التوظيف تغييرا ملموسا بشكل عام.

وتراجع معدل ارتفاع الأسعار في قطاع الخدمات لكن الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج مازالت كبيرة في مختلف مجالات القطاع، في حين تواصل الشركات زيادة أسعار خدماتها بنسب بسيطة.

في الوقت نفسه تراجع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع في اليابان إلى 4ر49 نقطة خلال يوليو الماضي، مقابل 2ر50 نقطة خلال الشهر السابق.

إلى ذلك، انخفض سعر الوون الكوري الجنوبي اليوم الاثنين إلى مستوى 1370 وون مقابل الدولار وهو أقل سعر للعملة الكورية الجنوبية منذ أكثر من 13 عاما في ظل توقعات بزيادة جديدة كبيرة لسعر الفائدة في الولايات المتحدة.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إنه جرى تداول الدولار الأمريكي في السوق المحلية اليوم بسعر 90ر1370 وون لكل دولار في الساعة الحادية عشرة و 26دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي بانخفاض قدره 30ر8 وون عن سعره العملة الكورية يوم الجمعة الماضي في ختام تعاملات الأسبوع الماضي. كما وصل السعر في بعض لحظات التداول إلى 90ر1371 وون لكل دولار.

كانت المرة السابقة التي تراجع فيها الوون إلى مستوى 1370 وون لكل دولار في أول أبريل 2009.

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