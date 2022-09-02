بعد انقطاع دام 4 سنوات.. اليابان تستأنف إنتاج الوقود النووي

المصدر: البيان

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من المقرر أن تستأنف اليابان الإنتاج المحلي للوقود النووي بعد انقطاع دام أربع سنوات، حيث بدأت شركة ميتسوبيشي للوقود النووي الاستعدادات لهذه الخطوة، حسبما علم أمس الخميس.

وعلق منتجو الوقود النووي الثلاثة في اليابان الإنتاج منذ ديسمبر 2018، حيث استغرق الأمر وقتًا حتى يمتثلوا للمعايير الجديدة التي وضعتها هيئة الرقابة النووية.

تعد وحدة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة هي الأولى التي أقرت المعايير الجديدة، بحس وكالة (جيجي برس).

يأتي الاستئناف في الوقت الذي تسعى فيه اليابان إلى زيادة استخدام محطات الطاقة النووية.

تعالج ميتسوبيشي للوقود النووي اليورانيوم لتوليد وقود لمفاعلات الماء المضغوط، والتي توجد عادة في غرب اليابان.

وتم إجراء فحص من هيئة الرقابة النووية اليابانية لإنتاج ميتسوبيشي في يناير 2014، وحصلت على الضوء الأخضر في 19 أغسطس من هذا العام.

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