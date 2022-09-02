أستراليا تتحدّى أفضل برامج فك الشفرات بعملة نقدية جديدة تحوي رسالة سريّة

المصدر: البيان

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أطلقت عملة أسترالية مسكوكة حديثاً تحتوي على أربع طبقات فريدة من التعليمات البرمجية، تشتمل على رسائل خاصة حول مديرية الإشارات الأسترالية.

وقد أطلقت هذه العملة بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس مديرية الإشارات الأسترالية، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".

ويتحدى هذا الإصدار المثير للعملات المعدنية الأستراليين للانخراط في أنواع حل المشكلات التي يقوم بها الموهوبون في مديرية الإشارات الأسترالية كل يوم، وقد يكون مؤشراً لمهنة جديدة لأولئك الذين يمكنهم حلها.

لإشارة أنه حت الآن لم يجر التداول بالعملة المعدنية، مما يعني أنه من غير المحتمل أن تُستخدم في المعاملات، ولكن يمكن شراؤها من دار سك العملة الملكية الأسترالية اعتباراً من اليوم.

جدير بالذكر أن بعض الترميز على العملة يعود إلى آلاف السنين، في حين أن البعض الآخر هو رمز ثنائي حديث.

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