الذهب يهبط دون 1700 دولار بضغط من رهانات الرفع الحاد للفائدة

المصدر: لندن - رويترز

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس إلى ما دون مستوى 1700 دولار الأساسي لفترة وجيزة للمرة الأولى منذ 6 أسابيع مع تمسك البنوك المركزية الكبرى بتشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم، مما كبح الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1704.70 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09.17 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس 1699.30 دولاراً في وقت سابق في أدنى مستوى منذ 21 يوليو.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6 % إلى 1716.60 دولاراً.

وتعرضت أسعار الذهب لضغوط بالغة مع إجبار التضخم الذي بلغ مستويات هي الأعلى في عقود البنوك المركزية حول العالم على تشديد السياسة النقدية.

وفقد سعر الذهب أكثر من 350 دولاراً منذ أن صعد ليتخطى ألفي دولار في أوائل مارس، وسجل خامس انخفاض شهري على التوالي في أغسطس في أطول سلسلة خسائر شهرية منذ 2018.

كما ظل الدولار قرب ذروة عقدين مما زاد من الضغط على الذهب، إذ زاد ذلك من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي العملات الأخرى.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 % إلى 17.74 دولاراً لتصل لأدنى مستوى في أكثر من عامين.

وهبط البلاتين 0.7 % إلى 840.58 دولاراً، بينما زاد البلاديوم 0.7 % إلى 2098.53 دولاراً.

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