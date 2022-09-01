تراجع النفط وسط تزايد المخاوف بشأن الطلب

المصدر: لندن - رويترز

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تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعدما عززت تدابير الإغلاق الجديدة في الصين المخاوف من أن التضخم ورفع أسعار الفائدة قد يقودا لتباطؤ الطلب على النفط.

وبحلول الساعة 10.13 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.10 سنت أو 2.2 % إلى 93.54 دولاراً للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.86 دولار أو 2.1 % إلى 87.69 دولاراً.

وقال نوبرت روكر المحلل لدى جوليوس باير: إن «الطلب على النفط في العالم الغربي، وكذلك في الصين، متباطئ، بينما تتزايد الإمدادات بشكل تدريجي، لأسباب على رأسها ارتفاع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة».

وأظهرت نتائج مسوح نشرت اليوم الخميس أن نشاط المصانع في آسيا تراجع في أغسطس، إذ تواصل الضغوط التي تفرضها قيود «كورونا» في الصين وارتفاع التكاليف النيل من الأنشطة التجارية، مما زاد من قتامة التوقعات الخاصة بالتعافي الهش بالمنطقة.

وتراجع اليوم المؤشر الرئيسي للأسواق الأوروبية لأدنى مستوى في 7 أسابيع، ما يزيد المخاوف من رفع حاد لأسعار الفائدة، وارتفاع قياسي للتضخم في المنطقة.

كما تتأثر الأسعار باحتمال إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، والذي من شأنه أن يتيح للدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) زيادة صادراتها.

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