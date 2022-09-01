فرنسا ترفع خصم الوقود إلى 30 سنتا لتخفيف الأسعار في محطات البنزين

المصدر: أ ف ب

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رفعت فرنسا خصمها على الوقود مساء الأربعاء لتخفف ارتفاع الأسعار في محطات البنزين.

وبدلا من 18 سنتا للتر الواحد المعمول به في الوقت الحالي، سيتم رفع خصم الوقود للبنزين والديزل إلى 30 سنتا لكل لتر في سبتمبر وأكتوبر في البر الرئيسي.

وفي كورسيكا وبعض أقاليم ما وراء البحار الأخرى ، يتم تطبيق خصم أصغر ، وفقا لوزارة الاقتصاد.

وبعد أكتوبر ، سيتم إنهاء الخصم تدريجيا، مع تخفيض إلى 10 سنتات يدخل حيز التنفيذ في نوفمبر وديسمبر ، وسينتهي سريان الخصم في نهاية العام.

ويعد هذا جزءا من حزمة من التدابير لتعزيز القوة الشرائية بين الشعب الفرنسي، حيث إن ارتفاع الأسعار والقوة الشرائية من بين القضايا التي يراها الفرنسيون أكثر أهمية في الوقت الحالي ، وفقا لمسح حديث أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام "إيفوب".

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