لنقص العمالة.. اقتراح بتشغيل الأطفال في أستراليا

المصدر: البيان

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يعاني أصحاب المحالات في أستراليا من أزمة التوظيف وعدم قدرتهم على جذب موظفين جدد.

واقترح هؤلاء التجار أن يسمح قانون البلاد بتوظيف الأطفال بعمر 13 عاماً لمحاربة نقص العمالة، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".

وقالت جمعية التجزئة في أستراليا ARA إن العمل للأطفال يجب أن يُسنّ رسمياً على مستوى البلاد.

وجاء في الاقتراح “نسعى لتوظيف الأطفال بين 13 و15 عاماً مع وجود لوائح تنص على عدم العمل في ساعات الدراسة أو أي وقت يؤثر على حياتهم”.

ويملك قطاع البيع بالتجزئة اليوم حوالي 40000 شاغر من دون طلبات توظيف كافية.

وقال رئيس جمعية التجزئة في أستراليا “أستراليا ثاني أعلى دولة تكلفة في رعاية الأطفال، وهذه التكلفة لا يقدر كثير من الآباء تحملها”.

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