تراجع أسعار الغاز في أوروبا بضغط ارتفاع المخزون

المصدر: أمستردام - د ب أ

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تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في تعاملات أوروبا، اليوم الأربعاء، متخلية عن مكاسبها الصباحية، حيث يقيم المتعاملون المخاطر التي تهدد استقرار إمدادات الغاز الروسي في مواجهة جهود القارة الأوروبية لكبح جماح أزمة الطاقة.

وتراجع سعر الغاز الهولندي، وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية اليوم 9.6% تسليم أكتوبر المقبل في ظل تقلبات السوق والتعاملات المحدودة.

يأتي ذلك في حين حقق الاتحاد الأوروبي الكميات المستهدفة لمخزون الغاز الطبيعي لفصل الشتاء المقبل قبل الموعد المحدد، رغم تخفيض روسيا لكميات الغاز التي تضخها إلى أوروبا طوال الشهور الماضية.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية احتفلت بالوصول إلى 80% من السعة التخزينية لمستودعات الغاز الطبيعي، وهو الهدف الذي كان مقرراً الوصول إليه بحلول أول نوفمبر المقبل.

ويغطي مخزون الغاز الطبيعي في أوروبا ما بين 25 و30% من الاستهلاك خلال فصل الشتاء، وهو ما يساعد في التصدي لأي اضطراب في الإمدادات خلال موسم ذروة الاستهلاك بأوروبا.

كما أعلنت ألمانيا، أمس، امتلاء مستودعات تخزين الغاز الطبيعي بأسرع من التوقعات، حيث وصلت نسبة الملء إلى 82% من السعة التخزينية للمستودعات، في حين كانت تستهدف الوصول إلى هذه النسبة في أكتوبر المقبل، بحسب تصريحات وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك.

من ناحية أخرى، أعلنت شركة تشغيل خط أنابيب نورد ستريم إيه جي توقف إمدادات شحنات الغاز الروسي إلى ألمانيا من خط أنابيب نورد ستريم 1 عبر بحر البلطيق في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء كما هو مخطط له.

وقال موقع نورد ستريم إيه جي الإلكتروني، إنه لم تتدفق كميات كبيرة من الغاز عبر خط الأنابيب بين الساعة 3 و4 صباحاً (الواحدة والثانية صباحاً بتوقيت جرينتش). وكانت كميات إمدادات شحنات الغاز قد انخفضت بالفعل في الساعة السابقة.

وأكدت شركة الطاقة الروسية العملاقة الحكومية، اليوم الأربعاء، أن «الخدمة عبر نورد ستريم، توقفت بشكل كامل»، وذلك في رسالة عبر موقع /تليجرام/.

وقالت، إن أعمال الخدمة المخطط لها بدأت في محطات ضغط متعددة.

ومع مضي التعاملات في بورصة أمستردام تراجع سعر عقود الغاز الهولندي تسليم الشهر المقبل 7% إلى 246.85 يورو لكل ميجاوات/ساعة، حيث تتراجع الأسعار خلال الأسبوع الحالي بعد ارتفاعها إلى مستويات قياسية في الأسبوع الماضي. وتراجع الغاز البريطاني اليوم بنسبة 9.2%.

وفي ألمانيا تراجعت أسعار عقود الكهرباء تسليم العام المقبل 4.9% متخلية عن مكاسبها السابقة، في حين ارتفعت أسعار العقود الآجلة للفحم بنسبة 3.4% تسليم العام المقبل.

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