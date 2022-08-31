أسهم أوروبا تغلق منخفضة وتنهي أغسطس على خسائر وسط تضخم قياسي

المصدر: لندن - رويترز

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تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، منهية الشهر على خسائر، بينما أظهرت بيانات أن التضخم في منطقة اليورو في أغسطس سجل مستوى قياسياً مرتفعاً آخر، في حين تصاعدت مخاوف الطاقة بعد أن بدأت روسيا وقف تدفقات الغاز إلى ألمانيا عبر طريق إمداد رئيسي.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضاً 1.1 % إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع، مواصلاً خسائره لرابع جلسة على التوالي. وجاءت أسهم الطاقة في مقدمة القطاعات الخاسرة مع هبوط مؤشرها 2.6 % وسط استمرار هبوط أسعار النفط بفعل مخاوف الركود.

وانهى المؤشر ستوكس 600 القياسي الشهر على هبوط قدره 5.1 % بفعل المخاوف حيال تشديد السياسة النقدية للبنوك المركزية وتصاعد مخاطر الركود وتقنين توزيع الطاقة في أوروبا.

وارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي آخر عند 9.1 % هذا الشهر من 8.9 % في يوليو متجاوزاً التوقعات، وليبقى بعيداً عن مستوى 2 بالمئة الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي.

وتراجعت أسهم منطقة اليورو 1.0 % مقتربة من أدنى مستوياتها في 6 أسابيع.

ومن بين أبرز الخاسرين في جلسة اليوم، هبط سهم شركة إيني الإيطالية للطاقة 3.5 % بعد أن قالت إنها ستتلقى كميات أقل من الغاز من جازبروم الروسية.

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