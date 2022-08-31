الأسهم الأوروبية تعاود الصعود واليابانية تغلق منخفضة

المصدر: وكالات

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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء مدعومة بالأداء القوي لأسهم شركات التكنولوجيا بعد عمليات بيع استمرت ثلاثة أيام مع ترقب بيانات التضخم في المنطقة المقرر صدورها خلال الجلسة.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش بعد ثلاثة أيام متتالية من الخسائر، لكن المؤشر يتجه لتسجيل خسارة شهرية تقترب من أربعة بالمئة.

وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة 2.1 بالمئة بعدما سجلت انخفاضا على مدى ثلاثة أيام متتالية بفعل التوقعات بزيادة أسعار الفائدة بصورة كبيرة على مستوى العالم.

وانخفض سهم مجموعة برونيلو كوتشينيلي الإيطالية للأزياء الفاخرة 3.9 بالمئة بعد نشر نتائجها نصف السنوية.

وتراجع سهم دورماكابا هولدينج اثنين بالمئة بعدما توقعت شركة الأمن السويسرية نموا أعلى بقليل من المستهدف لكنها قالت إن توقعاتها تنطبق فقط على النصف الأول من السنة المالية 2022-2023.

وحد من المكاسب بدء روسيا وقف تدفق الغاز عبر خط أنابيب رئيسي لألمانيا، أكبر اقتصاد في القارة، اليوم الأربعاء.

وينصب التركيز الآن على قراءات التضخم لمنطقة اليورو لأغسطس آب والمقرر صدورها الساعة 0900 بتوقيت جرينتش.

وفي اليابان، انخفضت مؤشرات الأسهم في ختام تعاملات اليوم، بعد مكاسبها في الجلسة الماضية، فيما تباين أداء الأسواق الصينية.

وأغلق مؤشر نيكاي في بورصة طوكيو للأوراق المالية منخفضاً بنسبة 0.37% تعادل 104.05 نقطة ليغلق عند مستوى 28091.53 نقطة.. بينما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.27% توازي 5.22 نقطة ليغلق عند مستوى 1963.16 نقطة.

في سياق متصل، تباين أداء مؤشرات الأسهم الصينية مع هبوط مؤشر "إي إس آي" المركب ببورصة شنغهاي بنحو 0.78% او ما يوازي 25.08 ليصل عند 3202.14 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر هانج سينج الصيني في التعاملات المتأخرة بنسبة 0.17% توازي 33.31 نقطة ليصل إلى مستوى 19985.79 نقطة.

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