ملياردير آسيوي يصبح ثالث أغنى شخص في العالم

المصدر: وكالات

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احتل الملياردير ورجل الأعمال الهندي " غواتام أداني" المركز الثالث في قائمة أثرياء العالم بصافي ثروة 137.4 مليار دولار.

وتفوق " غواتام أداني"، على الفرنسي برنارد أرنو متقدماً للمركز الثالث في قائمة أثرياء العالم، ويفصله عن صدارة القائمة عملاقي آمازون، وتسلا جيف بيزوس وإيلون ماسك.

وللمرة الأولى في تاريخ مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، ينضم شخص آسيوي للمراكز الثلاث الأولى بعد تجاوز أداني خلال العام الجاري لعدد من المليارديرات الأمريكيين على رأسهم بيل غيتس، ووارين بافيت، بعد دعمهم لأعمالهم الخيرية بمبالغ طائلة.

وكان أخرها تحويل بيل غيتس لـ 20 مليار دولار لمؤسسة "بيل وميليندا غيتس" الخيرية، فيما تبرع الملياردير والمستثمر المخضرم وارن بافيت بأكثر من 35 مليار دولار لمؤسسات خيرية متنوعة.

وبشكل عام أضاف أداني لصافي ثروته في 2022، ما يقارب 60.9 مليار دولار، والذي يعادل 5 أضعاف ما أضافه أي ملياردير آخر خلال العام الجاري.

ولم يتغافل الملياردير الهندي عن أعماله الخيرية حيث تبرع في يونيو بالتبرع بمبلغ 7.7 مليارات دولار لقضايا اجتماعية.

وتوج أداني "60 عاماً" بلقب أغنى رجال آسيا فبراير الماضي، فيما تجاوز مؤسس مايكروسوفت "بيل غيتس" الشهر الماضي محتلا المركز الرابع في قائمة أثرياء العالم.

وشهدت السنوات الأخير الماضية توسعًا كبيرًا في إمبراطوريته رجل الأعمال الهندي، لتشمل أعمال شركة Adani Group، لتصبح أكبر مشغل للموانئ والمطارات في الهند، وأكبر موزع للغاز والفحم.

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