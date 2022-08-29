الذهب يتعافى من أدنى مستوى في شهر مع تراجع الدولار

المصدر: لندن - رويترز

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عكست أسعار الذهب اتجاهها، اليوم الاثنين، ليجري تداولها مرتفعة مع فقدان اتجاه صعودي للدولار قوته الدافعة، بعد أن كان المعدن النفيس هبط في وقت سابق في الجلسة إلى أدنى مستوياته في شهر في أعقاب إشارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.07 % إلى 17380.00 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 17.50 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق اليوم، لامست الأسعار أدنى مستوياتها منذ 27 يوليو عند 1720.31 دولاراً.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.04 % إلى 1750.50 دولاراً للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار قليلاً من أعلى مستوياته في 20 عاماً، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين الحائزين لعملات أخرى.

وفي خطاب ألقاه في جاكسون هول بولاية وايومنج، يوم الجمعة، قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي: «إن البنك المركزي الأمريكي سيواصل رفع أسعار الفائدة إلى المستويات اللازمة لكبح التضخم».

وتتوقع الأسواق الآن زيادة للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقبل في سبتمبر المقبل.

كما دعا صانعو السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة بشكل كبير الشهر المقبل حتى مع ظهور مخاطر الركود في الأفق.

ويعتبر الذهب أداة للتحوط من المخاطر الاقتصادية، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 18.77 دولاراً للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.15 % إلى 864.74 دولاراً. وصعد البلاديوم 1.3 % إلى 2138.30 دولاراً.

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