سعر الدولار في مصر اليوم

المصدر: البيان

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ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك بمصر مع منتصف تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، فيما استقر السعر في 5 بنوك أخرى، وهي الزيادة الرابعة لسعر العملة الأمريكية منذ تعيين محافظ جديد للبنك المركزي.

وكان سعر الدولار ارتفع 4 قروش، خلال تعاملات الأسبوع الماضي بواقع 3 مرات ارتفاع، بعد تعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

أسعار الدولار في مصر اليوم

البنك الأهلي المصري: 19.16 جنيهاً للشراء، و19.22 جنيهاً للبيع، بزيادة قرشين.

بنك مصر: 19.14 جنيهاً للشراء، و19.20 جنيهاً للبيع.

بنك الإسكندرية: 19.18 جنيهاً للشراء، و19.24 جنيهاً للبيع، بزيادة قرشين.

بنك القاهرة: 19.18 جنيهاً للشراء، و19.24 جنيهاً للبيع، بزيادة قرشين.

البنك التجاري الدولي: 19.18 جنيهاً للشراء، و19.24 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

البنك العربي الأفريقي: 19.12 جنيهاً للشراء، و19.22 جنيهاً للبيع.

بنك قناة السويس: 19.12 جنيهاً للشراء، و19.22 جنيهاً للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.21 جنيهاً للشراء، و19.24 جنيهاً للبيع، بزيادة قرشين.

بنك كريدي أجريكول: 19.15 جنيهاً للشراء، و19.22 جنيهاً للبيع.

بنك البركة: 19.12 جنيهاً للشراء، و19.22 جنيهاً للبيع.

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