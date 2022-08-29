سعر الدولار في مصر اليوم
ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك بمصر مع منتصف تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، فيما استقر السعر في 5 بنوك أخرى، وهي الزيادة الرابعة لسعر العملة الأمريكية منذ تعيين محافظ جديد للبنك المركزي.
وكان سعر الدولار ارتفع 4 قروش، خلال تعاملات الأسبوع الماضي بواقع 3 مرات ارتفاع، بعد تعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي، وفقا لوسائل إعلام مصرية.
أسعار الدولار في مصر اليوم
البنك الأهلي المصري: 19.16 جنيهاً للشراء، و19.22 جنيهاً للبيع، بزيادة قرشين.
بنك مصر: 19.14 جنيهاً للشراء، و19.20 جنيهاً للبيع.
بنك الإسكندرية: 19.18 جنيهاً للشراء، و19.24 جنيهاً للبيع، بزيادة قرشين.
بنك القاهرة: 19.18 جنيهاً للشراء، و19.24 جنيهاً للبيع، بزيادة قرشين.
البنك التجاري الدولي: 19.18 جنيهاً للشراء، و19.24 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.
البنك العربي الأفريقي: 19.12 جنيهاً للشراء، و19.22 جنيهاً للبيع.
بنك قناة السويس: 19.12 جنيهاً للشراء، و19.22 جنيهاً للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.21 جنيهاً للشراء، و19.24 جنيهاً للبيع، بزيادة قرشين.
بنك كريدي أجريكول: 19.15 جنيهاً للشراء، و19.22 جنيهاً للبيع.
بنك البركة: 19.12 جنيهاً للشراء، و19.22 جنيهاً للبيع.