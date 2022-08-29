«بتكوين» تتراجع إلى 20 ألف دولار

المصدر: (دبي - البيان)

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تراجعت عملة «بتكوين» المشفرة عند مستويات 20 ألف دولار، ضمن نطاق التراجع الأوسع الذي شهدته الأسواق عالية المخاطرة في تعاملات الجمعة مع تأكيد الفدرالي الأمريكي على استمرار توجهه نحو مسار التشديد النقدي حتى كبح جماح التضخم.

وتجاوزت نسبة تراجع العملة المشفرة الأكثر نشاطاً في هذه السوق 7% منذ يوم الجمعة، حيث اتخذت السوق نفس مسار الأسهم الأمريكية التي تراجعت بصورة حادة بعد خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في منتدى جاكسون هول.

وقال سيسي لو الرئيس التنفيذي لشركة «فين لينك بارتنرز»، إن الأموال تهرب حالياً من الأصول الخطرة، ونرى أن أسواق العملات المشفرة اتبعت الهبوط الحاد لسوق الأسهم الأمريكية بعد تصريحات باول.

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