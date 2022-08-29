المركزي الأوروبي يتجه إلى رفع الفائدة للسيطرة على التضخم

المصدر: بروكسل - د ب أ

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قال مارتينز كازاك العضو بالمجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي، إن البنك في حاجة للتحرك بقوة ورفع معدلات الفائدة بما لا يقل عن نصف نقطة الشهر المقبل من أجل السيطرة على التضخم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كازاك، القول إنه على الرغم من أن رفع معدل الفائدة للتحميل الأمامي منطقي في ظل ارتفاع الأسعار بنسبة 10%، فإن وتيرة تخفيف الدعم النقدي يجب أن تكون منظمة.

وأضاف أن المباحثات يمكن تبدأ بشأن التشديد الكمي أو تقليص موازنة البنك المركزي الأوروبي، ولكن لا حاجة الآن لاتخاذ إجراءات. وأشار كازاك إلى أن اتخاذ خطوة برفع معدل الفائدة بما لا يقل عن 50 نقطة أساس سوف يكون أمراً ملائماً الشهر المقبل.

يشار إلى أن بيانات التضخم للشهر الجاري، المقرر صدورها الأربعاء المقبل، وتوقعات البنك المركزي الجديدة سوف يكونان حاسمين في تحديد قيمة رفع الفائدة.

وكان رئيس البنك المركزي الألماني، وعضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواكيم ناجل، قد قال إنه يجب على البنك المركزي مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى إذا كان من المرجح بشكل متزايد حدوث ركود في ألمانيا، في الوقت الذي سيظل فيه التضخم مرتفعاً بشكل غير مريح طوال عام 2023.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس كبيرة بشكل غير متوقع إلى صفر في المئة الشهر الماضي ووعد بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، قائلاً إن المخاوف من التضخم المفرط تتفوق الآن على مخاوف النمو.

وأضاف ناجل إن توقعات التضخم قد تدهورت أكثر وإن زيادة الأسعار في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، قد تتجاوز عشرة في المئة في الأشهر المقبلة. وقال: إن الاحتمال يتزايد بأن يكون التضخم أعلى مما سبق توقعه وأن يبلغ في المتوسط ست نقاط العام المقبل، مشيراً إلى وجود احتمال كبير بأن يزيد على توقعات البنك المركزي الألماني السابقة البالغة 4.5 % لعام 2023. واعترف ناجل أيضاً بأن من المرجح أن يشهد الاقتصاد الألماني، وهو من بين أكثر الاقتصادات تأثراً بالاضطرابات في إمدادات الغاز الروسي، ركوداً خلال فصل الشتاء إذا استمر تفاقم أزمة الطاقة. ومع ذلك، قال ناجل إنه لا ينبغي للبنك المركزي الأوروبي أن يتردد في رفع أسعار الفائدة، مضيفاً أنه يؤيد بالكامل خطوة يوليو.

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