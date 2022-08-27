«برنت» يرتفع فوق 100 دولار

المصدر: لندن - رويترز

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صعدت أسعار النفط نحو دولار أمس مدعومة بمؤشرات على تحسن الطلب على الوقود، لكن المكاسب كانت محدودة.

وخلال التعاملات زادت العقود الآجلة لخام برنت 1.53 دولار أو 1.54 % إلى 100.87 دولار للبرميل وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 1.20 دولار أو 1.3 % إلى 93.72 دولاراً.

ونزل الخامان نحو دولارين أول من أمس لكنهما في سبيلهما لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 4 % لبرنت و3 % للخام الأمريكي.

وساعدت بيانات أفضل من المتوقع بشأن الاقتصاد الأمريكي على تبديد مخاوف الركود.

وتلقت الأسعار دعماً من السعودية أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والتي أشارت إلى إمكانية خفض الإنتاج لتحقيق التوازن في سوق النفط ومعادلة تأثير زيادة الإنتاج الإيراني حال توصل طهران لاتفاق مع الغرب.

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