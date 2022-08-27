%25 ارتفاع أرباح الشركات الروسية بالربع الثاني

المصدر: موسكو - د ب أ

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سجلت أرباح الشركات الروسية ارتفاعاً بنسبة 25% في الربع الثاني من العام الحالي، رغم تداعيات العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا أواخر فبراير الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات بنك سبيربنك سي.آي.بي الروسي وهيئة الإحصاء الاتحادية القول إن إجمالي أرباح الشركات الروسية في الربع الثاني من العام الحالي بلغ 5ر9 تريليونات روبل (144 مليار دولار) بزيادة 25% عن الفترة نفسها من العام الماضي، في حين ارتفع معدل التضخم في الفترة نفسها إلى 17% سنوياً.

وقال محللو البنك المملوك للدولة إن نتائج الربع الثاني كانت جيدة للغاية، وتظهر مرونة الاقتصاد الروسي. «النمو القوي للأرباح يعزز الآمال بزيادة استثمارات الشركات».

في الوقت نفسه نجح قطاع التصنيع الروسي الأشد تضرراً من العقوبات الغربية في زيادة أرباحه في الربع الثاني بنسبة 44% سنوياً، في حين ارتفعت أرباح قطاع النقل والتخزين بنسبة 168% وزادت أرباح قطاعات العقارات والتشييد والفنادق والخدمات الغذائية. في المقابل تراجعت أرباح قطاعي تجارة التجزئة والجملة 13% على خلفية تراجع المبيعات، كما تراجعت أرباح قطاع التعدين 15% بسبب العقوبات المفروضة على الشركات الرئيسة العاملة في هذا القطاع.

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