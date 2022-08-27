اتفاق لتجنب شطب الشركات الصينية من بورصة نيويورك

المصدر: نيويورك - الوكالات

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توصلت بكين وواشنطن إلى اتفاق مبدئي يسمح للمسؤولين الأمريكيين بمراجعة وثائق التدقيق الخاصة بالشركات الصينية، في أول خطوة نحو تجنب شطب حوالي 200 شركة من بورصة نيويورك. ووفقاً لبيانات الجهات التنظيمية الأمريكية والصينية الصادرة أمس ونقلتها «بلومبرج»، فإنه بموجب الاتفاقية سوف تسمح الصين لمجلس الرقابة على محاسبة الشركات العامة بالوصول إلى أوراق عمل التدقيق والموظفين. وتعد تلك الاتفاقية بمثابة حل للمواجهة المستمرة منذ عقود بين واشنطن وبكين والتي هددت بشطب شركات التكنولوجيا الصينية مثل «علي بابا جروب هولدينج» و«بايدو» من البورصات الأمريكية.

يذكر أن وتيرة المحادثات بين واشنطن وبكين تسارعت بعدما قالت الشركات المملوكة للدولة بما في ذلك «تشاينا لايف إنشورنس» و«بتروتشاينا» و«تشاينا بتروليوم أند كيميكال» 12 من أغسطس إنها تعتزم إلغاء إدراجها في البورصات الأمريكية.

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