الصين تعلن إلغاء بعض مستحقاتها من الديون على 17 دولة أفريقية

المصدر: وكالات

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أعلنت الصين، أكبر مقرض حكومي للاقتصادات الناشئة، عزمها إلغاء 23 قرضاً بدون فوائد قدمتها لـ17 دولة إفريقية، وتوجيه 10 مليارات دولار من أرصدتها في صندوق النقد الدولي إلى دول القارة، وفقاً لـ"بلومبرغ".

جاء هذا في الخطاب الذي ألقاه وزير الخارجية الصيني وانغ يي أمام وزراء وممثلين عن دول أفريقية خلال منتدى التعاون الصيني الأفريقي الذي عقد عن بعد عن تخصيص احتياطات لدى الصين في صندوق النقد الدولي لصالح دول القارة.

ويتعلق القرار بإلغاء 23 قرضاً من دون فائدة على 17 دولة أفريقية تأخر أجل تسديدها عام 2021، ولم توضح الصين حجم الديون التي سيتم شطبها ولا أسماء الدول المعنية بالقرار.

ومنذ عام 2000، أعلنت بكين إلغاء عدة قروض منحتها دون فوائد لدول إفريقية، ملغية قروضاً بقيمة 3.4 مليار دولار حتى عام 2019، وفقاً لدراسة نشرتها كلية الدراسات الدولية المتقدمة التابعة لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وحددت الصين إلغاء الديون بتلك التي بلغت أجلها، والمساعدات للدول الأجنبية التي مُنحت دون فوائد، وحظيت زامبيا بالنصيب الأكبر من الديون الملغاة عبر تلك الفترة.

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