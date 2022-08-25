ديون غير مدفوعة ومشاريع غير مكتملة.. انهيار عملاق البناء في أستراليا

المصدر: البناء

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تعرضت شركة البناء "أوراكل هموز" Oracle Homes الأسترالية للانهيار، تاركةً حوالي 14 مليون دولار من مطالبات الدائنين غير المدفوعة ومئات مشاريع البناء التي أُلغيت دون استكمال.

فبحسب موقع "أستراليا بالعربي"، فقد أعلن عملاق البناء صباح أمس أنه أخبر العمال برسالة نصية قصيرة أو مكالمة هاتفية لترك أدواتهم ومغادرة مواقع عملهم.

وسيتأثر حوالي 300 شخص من أصحاب المنازل بهذه التصفية.

وذكر بيان “إن إجمالي مطالبات الدائنين قد يكون في حدود 14 مليون دولار"، وتتراوح المشاريع من تلك التي لم تبدأ بعد وحتى التي شارفت على الاكتمال.

جدير بالذكر أن الشركة كانت قد تعرضت للضربات في وقت سابق من هذا العام بعد أن ادعى العديد من العملاء غير الراضين أن مشاريع البناء الخاصة بهم قد تأخرت بشدة، كما زعم العملاء أيضاً أن الشركة طلبت مئات الآلاف من الدولارات أكثر مما حددته في البداية لإكمال مشاريعهم.

من جانبٍ آخر، سلط أحد المسؤولين الضوء على الظروف الصعبة المعروفة السائدة في صناعة البناء، بما في ذلك الارتفاع الأخير والسريع في تكاليف مواد البناء، مما أدى إلى تآكل هوامش أرباح الشركة، والتأخيرات الكبيرة التي حدثت في تأمين توريد المواد والعمالة، التي تساهم جميعها في موقف الشركة.

وأدت هذه العوامل إلى عدم القدرة على استكمال المشروع، على الرغم من أصحاب وموظفي الشركة الذين بذلوا قصارى جهدهم

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