بايدن يعلن شطب جزء من القروض الطلابية

المصدر: أ ف ب

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء عن إعفاء جزئي للقروض الطلابية، في القضية التي أثارت جدلاً في بلد يمكن أن تكلف فيه الدراسة الجامعية آلاف الدولارات سنوياً.

قال في تغريدة: "طبقًا لما وعدت به خلال حملتي تعلن إدارتي عن خطة لتخفيف الأعباء عن أسر الطبقتين الفقيرة والمتوسطة في الوقت الذي تستعد فيه لاستئناف سداد القروض الطلابية الفدرالية في يناير 2023".. ووعد بنشر التفاصيل لاحقاً.

ويطال الإجراء الأشخاص الذين يتقاضون أقل من 125 ألف دولار سنوياً وفقاً لتوضيح مرفق بتغريدة الرئيس.

ستكون مسألة شطب 10 آلاف دولار للأشخاص الذين لم يستفيدوا من منحة فدرالية لدفع التكاليف المتعلقة بدراستهم الجامعية و20 ألفاً لمن حصلوا على منحة وهم أشد عوزاً.

وأشاد السناتوران الديموقراطيان تشاك شومر وإليزابيث وورن، في بيان مشترك، بـ"خطوة جبارة على طريق حل أزمة الديون الطلابية".

من جهتها، رأت زعيمة الحزب الجمهوري رونا مكدانييل، أن هذا الإجراء "يعاقب بشكل غير عادل الأمريكيين الذين ادخروا للدراسة الجامعية أو اختاروا مسيرة مهنية مختلفة".

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