بأكثر من 1800 مصنع لها.. عربات الأطفال محرك اقتصاد "تشوتشو" الصينية

المصدر: البيان

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تم تشكيل مجموعة صناعية، بعد أكثر من 40 عاماً من بداية تطوير صناعة لعب وعربات الأطفال في تشوتشو بمدينة هاندان في مقاطعة خبي في السبعينيات، تدمج الإنتاج والمعالجة والمبيعات والخدمات الاجتماعية.

وهناك أكثر من 1800 مصنع لأنواع مختلفة من عربات الأطفال وقطع الغيار في تشوتشو، في الوقت الحاضر، بإنتاج سنوي يبلغ 50 مليون عربة أطفال، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية

وتُصدّر هذه العربات إلى أكثر من 30 دولة ومنطقة مثل الولايات المتحدة وروسيا بقيمة الإنتاج السنوي 7.2 مليار يوان، وتحقق عائدات 120 مليون دولار أمريكي من العملات الأجنبية سنوياً، ما جعل عربات الأطفال صناعة أساسية لدفع التنمية الاقتصادية في تشوتشو.

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