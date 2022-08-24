الذهب يتراجع قرب أدنى مستوى في شهر

المصدر: لندن - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجعت أسعار الذهب لتقترب من أدنى مستوى في شهر أمس مع تراجع جاذبية المعدن الأصفر أمام ارتفاع الدولار. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1736.43 دولاراً للأوقية (الأونصة) في التعاملات بعدما سجل أدنى مستوى منذ 27 يوليو عند 1727.01 أول من أمس، كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة عند 1749.10 دولاراً. وعوض الدولار خسائره في وقت سابق وربح 0.2% محاولاً تجاوز أعلى مستوى في عقدين في يوليو وارتفاع الدولار يجعل الذهب أقل تكلفة على المشترين من حاملي العملات الأخرى. وهبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 18.88 دولاراً وانخفض البلاتين 0.8% إلى 868.50 دولاراً وتراجع البلاديوم 0.8% إلى 2012.36 دولاراً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز